Nadal zbyt mało kobiet w regionie robi cytologię

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Niecałe 17 proc. kobiet w regionie skorzystało w ubiegłym roku z profilaktycznej cytologii. Dane podaje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Najwięcej kobiet, bo 25%, zbadało się w powiecie drawskim, a najmniej w stargardzkim, niewiele ponad 10 procent - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału NFZ.



- Bezpłatna cytologia w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy adresowana jest do kobiet w wieku od 25. do 64. roku życia. Można ją wykonywać co trzy lata. Obecnie adresatem tego programu jest w naszym województwie prawie pół miliona kobiet - mówi Koszur.



Metodą zapobiegania rakowi szyjki macicy są szczepienia przeciwko HPV. W Polsce program bezpłatnych szczepień przeciw HPV realizowany jest od ubiegłego roku i skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat - dodaje Koszur.



- Wykaz gabinetów ginekologiczno-położniczych oraz punktów szczepień przeciwko HPV publikowany jest na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu. Dostępny jest także pod numerem całodobowej, bezpłatnej infolinii 800 190 590 - informuje Koszur.



Trwa Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Ma on przypominać kobietom o tym, jak ważne są badania profilaktyczne.