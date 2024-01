Dziś obchodzimy Dzień bez Opakowań Foliowych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jej produkcja trwa mniej niż sekundę, a zostaje z nami na prawie 400 lat. Mowa o plastikowych reklamówkach. Dziś obchodzimy polski Dzień bez Opakowań Foliowych. Sprawdziliśmy więc, w co najchętniej szczecinianie pakują tego dnia zakupy.

- Dzisiaj bez reklamówki, a normalnie to własne, bo tak jest ekologiczniej, zdrowiej i wygodniej. Po prostu. - Trzeba zapłacić, a po drugie to wolę ze swoją na wszelki wypadek. - Zazwyczaj we własnej, ale obecnie zapomniałam więc więc wzięłam foliową, jeżeli już je bierzemy, ja lubię je wkładać do jednej wielkiej torby z innymi reklamówkami foliowymi, a następnie używać ich ponownie, kiedy idę na zakupy. - Taką jak tutaj widać foliową, to ja noszę ze sobą i używam tą samą często. - Zawsze używam plecaka. Chodzę bez reklamówek. - mówią szczecinianie.



W ciągu roku na jednego Polaka przypada prawie 500 zużytych reklamówek foliowych.