Floating Arena w środę będzie zamknięta

Floating Arena w Szczecinie. Mat. UM Szczecin / Archiwum

W środę nie skorzystamy ze szczecińskiej Floating Areny - pływalnia będzie wyjątkowo nieczynna. Wszystko przez zapowiadaną wichurę, która ma przejść nad regionem.

Jak zapowiada IMGW w Szczecinie i regionie spodziewać możemy się silnego wiatru, w porywach do 100 km na godzinę, do tego mogą przejść burze. Dlatego miasto chce zadbać o bezpieczeństwo korzystających z pływalni.



Obiekt będzie zamknięty, by nie powtórzyła się sytuacja sprzed 2 lat. Wtedy bowiem również z powodu wichury frament dachu i elewacji Floating Areny został uszkodzony. Pływania wówczas była zamknięta przez 3 miesiące.



Ostrzeżenie IMGW przed wichurami dla regionu obowiązuje od środy od godz 3:00 do czwartku rownież do godziny 3:00.