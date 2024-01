IMGW ostrzega przed silnymi wiatrami

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Silne porywy wiatru, burze i deszcz - czyli prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego na najbliższe godziny. Do Polski dociera niż Jitka, który spowoduje, że pogoda w regionie będzie bardzo dynamiczna, przede wszystkim ze względu na bardzo silny wiatr.

Już od nadchodzącej nocy porywy będą osiągały wartość 90, a nad samym morzem 100 i nie wykluczone, że nawet 110 kilometrów na godzinę - mówi Rzecznik Prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.



- Dodatkowo ten niż przyniesie bardzo wyraźne ocieplenie na termometrach zobaczymy nawet 11°C, szczególnie w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo niestety też będzie deszczowo - spadnie do 10 milimetrów wody. Będą pojawiały się również burze i to nie będą burze takie śnieżne, jak było to jeszcze kilka dni temu, tylko burzę takie rasowe jak występują latem. - mówi Walijewski.



Niebezpieczna pogoda będzie z nami aż do czwartku. Dopiero wtedy sytuacja się nieco uspokoi, chociaż wiatr cały czas będzie dość silny, ale jednak w porywach osłabnie do około 75km/h.