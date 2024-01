Przemocowiec stanie przed sądem

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wyzywał, groził śmiercią i wtargnął do jej domu przez okno - mężczyzna odpowie za uporczywe nękanie swojej byłej partnerki.

Prokuratura skierowała w tej sprawie do sądu akt oskarżenia. Wszystko działo się w czerwcu ubiegłego roku w Szczecinie.



Podczas jednej z kłótni między byłymi partnerami 45-letni mężczyzna uderzył kobietę. Dodatkowo, podczas interwencji mężczyzna zaatakował również policjantów i wyzywał ich.



Został zatrzymany, trafił do tymczasowego aresztu. Przyznał się do winy. Był wcześniej sądownie karany. Grozi mu do 8 lat więzienia.