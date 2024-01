Edward Kosmal o proteście rolników w regionie

Przeciwko niekontrolowanemu napływowi towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej protestować będą rolnicy, którzy wyjadą dzisiaj na drogi w całej Polsce.

Jak podkreślają organizatorzy z Solidarności Rolników Indywidualnych, to jeden z największych protestów rolniczych w ostatnich latach. Rozpocząć się ma w samo południe. Kawalkady ciągników wyjadą także na odcinki krajowej "10" (między Krąpielem i Wapnicą) oraz "20" w pobliżu Chociwla. Koordynacją ogólnopolskiej akcji zajmują się rolnicy z Pomorza Zachodniego.Jak podkreśla Edward Kosmal, przewodniczący Rady Wojewódzkiej rolniczej Solidarności, do protestu mogą dołączyć także inne rolnicze organizacje. - Będzie blokowanie... Jest to dopiero początek, na tym proteście nie zakończymy, mamy zbiórkę w miejskości Krąpiel o godz. 11, następnie o 12 ruszamy drogową "dziesiątką" do miejscowości Wapnica, tam spotykamy się parkingu i powrócimy do Krąpieli. Jest to początek, ale rzeczywiście jeśli nie będzie odzewu, to ten protest skończy się blokowaniem dróg w całym kraju - zastrzega Kosmal.Ruch od południa utrudnią oflagowane kolumny ciągników, które w żółwim tempie przemierzać będą wybrane odcinki dróg. Solidarność nie wyklucza zaostrzenia protestu, nie zgadzając się z wprowadzaną w obecnej formie unijną polityką rolną.Utrudnienia w ruchu na drogach w regionie mają potrwać około dwóch godzin.