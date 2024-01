Rolnicy walczą nie tylko o swoje interesy - tak burmistrzyni Pyrzyc komentuje dzisiejszą akcję protestacyjną.

To właśnie w rejonie tego miasta, właściciele gospodarstw często są jednymi z najaktywniejszych, jeśli chodzi o organizację pikiet czy manifestacji. Również ziemia w okolicy należy do najżyźniejszych.Jeśli problemy rolników nie zostaną rozwiązane, mogą też odbić się na lokalnych władzach i innych mieszkańcach - mówiła Marzena Podzińska w "Rozmowach pod Krawatem".- Pyrzyce są terenem bardzo rolniczym, mamy rolników, którzy mocno się rozwijają. Ważna jest też sprawa dopłat i niewiedzy, jak one będą wyglądały. A to jest przyszłość gospodarstw i ich rozwoju. To wszystko przełoży się na samorządy, a nam zależy, na tym, abyśmy mieli jak najmniej sytuacji takich, że z własnych środków będziemy musieli pomagać rolnikom - dodała Podzińska.Rolnicze pikiety odbędą się dzisiaj w ponad 20 miejscach w regionie - wezmą w nich udział także rolnicy z Pyrzyc.