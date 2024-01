Rośnie liczba samobójstw wśród dzieci i nastolatków

Fot. pixabay.com / Fotorech (CC0 domena publiczna)

Rośnie liczba prób samobójczych dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Według policyjnych statystyk, w ubiegłym roku w naszym województwie odnotowano 82 próby samobójcze nieletnich, rok wcześniej w 2022 - 62 próby.

Nasz oddział jest jedynym takim oddziałem w województwie zachodniopomorskim.



Najmłodsze osoby, które trafiają do nas z próbami samobójczymi mają około 12 lat - mówiła w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" lekarz kierująca oddziałem Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, Małgorzata Wyrębska-Rozpara: - Mamy dwa odcinki - dziecięcy i młodzieżowy. Na tym drugim jest zazwyczaj znacznie więcej pacjentów z problemem myśli i prób samobójczych. Od 13. roku życia mamy 22 łóżka i 22 pacjentów, na ten moment.



Bywa tak, że miejsc brakuje, a do poradni zdrowia psychicznego są olbrzymie kolejki - dodała Wyrębska-Rozpara: - Pracuję już 20 lat w szpitalu i nigdy się nie zdarzyło ani mi, ani moim koleżankom lub kolegom, aby ktoś przyszedł na izbę przyjęć i żebyśmy powiedzieli mu, że miejsc nie ma. Nawet jeśli nie ma miejsca, a jest zagrożenie życia, to pacjent jest przyjmowany.



W całej Polsce, w 2023 roku w tej grupie wiekowej (do 18. roku życia) życie próbowało odebrać sobie ponad 200 tys. osób.



Wśród przyczyn zachowań samobójczych dzieci i młodzieży najczęściej wymienia się trudną sytuację rodzinną m.in rozwód, społeczną izolację, nadmierny stres i choroby psychiczne.