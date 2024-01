Można skoczyć ze spadochronem z... prezydent Kołobrzegu

Zbliża się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do udziału w niecodziennej licytacji zachęca prezydent Kołobrzegu.

Chodzi bowiem o zadanie dla wyjątkowo odważnych. Kołobrzeski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uruchomił już internetowe licytacje. Jedną z nich jest skok ze spadochronem w towarzystwie prezydent Kołobrzegu.Anna Mieczkowska zamierza skoczyć w tandemie z instruktorem i zachęca do licytacji oraz wspólnego skoku w drugiej parze.- Czekam na tych śmiałków, którzy nie będą bali się razem ze mną. Mam nadzieję, że już w kwietniu wyskoczymy z 4000 metrów i po prostu podziwiać piękno ziemi zachodniopomorskiej. Cel jest szczytny i ta licytacja wciąż trwa. Proszę się pośpieszyć, jeśli ktoś chciałby razem ze mną wyskoczyć i skoczyć ze spadochronem - mówi Mieczkowska.Obecnie za taki skok trzeba zapłacić 3600 złotych. Nie jest to jednak najdroższa licytacja kołobrzeskiego sztabu. Najwięcej kosztuje wyjątkowe zaproszenie na Sunrise Festival, umożliwiające poznanie tej imprezy od kulis. Ta licytacja sięga już 10 tysięcy złotych.Finał WOŚP już niedzielę. W tym roku pieniądze z puszek zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc.