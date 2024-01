Inwestycja w terminal kontenerowy jest niezagrożona

Terminal kontenerowy w Świnoujściu. źródło: www.port.szczecin.pl

Port kontenerowy w Świnoujściu jest jednym z kluczowych projektów inwestycyjnych w sektorze morskim w Polsce - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Boguckiego.

Tym samym zostały rozwiane wątpliwości, które pojawiały się w ostatnich tygodniach, czy nowy rząd będzie kontynuował inwestycję.



Nowy wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zaznaczył też, że do terminala potrzebny jest nowy tor podejściowy o długości 70 kilometrów i głębokości 17 metrów. To inwestycja warta ponad 10 miliardów złotych.



Nowy głębokowodny terminal kontenerowy w pierwszym etapie będzie mógł przyjmować jeden największych kontenerowców, jaki może wejść na Bałtyk, o długości 400 metrów i jeden o długości 200 m. Terminal ma mieć zdolność przeładunku 2 milionów średniej wielkości kontenerów.



Inwestycja ma zostać ukończona w 2028 roku. Dodajmy że dwie firmy podpisały już umowę przedwstępną, bo są zainteresowane budową terminalu, to Deme Concessions z Belgii i Qteminals z Kataru. Teraz tworzona jest spółka celowa, która wybuduje terminal.