Zapowiedź startu po prezydenturę Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawo i Sprawiedliwość wystawi swojego kandydata w wyborach na Prezydenta Miasta Szczecin - poinformował poseł Artur Szałabawka.

Dodał, że nazwisko pretendenta przekazane zostanie opinii publicznej w ciągu najbliższych dwóch tygodni.



- Kandydat Prawa i Sprawiedliwości będzie przede wszystkim kandydatem wszystkich szczecinian. Będzie to osoba, która będzie umiała łączyć, która będzie umiała docierać do wszystkich mieszkańców Szczecina, osoba, która swoją ciężką pracą doprowadzi do zwycięstwa w tych wyborach Prawa i Sprawiedliwości - zapowiedział.



Do tej pory swoje kandydatury na Prezydenta Szczecina potwierdzili Piotr Krzystek i Przemysław Słowik.