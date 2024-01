Sztorm, a więc odwołane promy

Terminal Promowy Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Alert pogodowy dotyczący silnego wiatru obowiązuje w większej części kraju, także w naszym województwie.

W związku ze sztormem na morzu zmieniony został rozkład kursów promów. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w Świnoujściu.



W samym mieście, choć wietrznie, jest spokojnie. I, jak mówią tubylcy, taki wiatr, to na wyspach "chleb powszedni". Średnia prędkość wiatru wynosi od 40 km/h do 55 km/h, a w porywach do 90 km/h, Wieje z południowego zachodu i zachodu, co na miejscowe promy Bielik i Karsibór nie ma większego wpływu. Te, jak na razie kursują zgodnie z rozkładem.



Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku jednostek kursujących do Skandynawii - mówi Michał Arciszewski, rzecznik firmy Polferies.



- Z powodu złych warunków atmosferycznych podjęliśmy decyzję o anulowaniu kilku odejść promu Mazowia, konkretnie z portu Ystad, w związku z tym również anulowane zostało wieczorne odejście ze Świnoujścia. Z uwagi na warunki atmosferyczne musimy przeprosić pasażerów za utrudnienia. Dbamy po prostu o komfort i bezpieczeństwo - dodaje Arciszewski.



Dodajmy, że lokalnie zapowiadane są burze z porywami wiatru do 100 km/h. W tej chwili w samym Świnoujściu jest deszczowo, więc dla tych, którzy chcą wyjść z domu, radzimy dobrze się ubrać i oczywiście unikać terenów zalesionych.