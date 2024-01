Planowany na środę rolniczy protest, który rozpocznie się w południe i ma potrwać około dwóch godzin, utrudni ruch nie tylko na drogach krajowych w regionie. Kawalkady oflagowanych ciągników wyjadą także na drogi gminne i powiatowe.

O spodziewanych utrudnieniach mieszkańców i kierowców informuje Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. Między godziną 11.00 a 15.00 blokady i utrudnienia na terenie gmin powiatu mogą wystąpić w rejonie Chociwla, Dolic, Dobrzan oraz Ińska. Ok. godz. 12.00 rolnicy wyjadą na odcinek krajowej „10” z Krą Krapiela do Wapnicy. W tym samym czasie utrudnień można spodziewać się na odcinku krajowej „20” z Chociwla do Lisowa.Policjanci na razie nie planują objazdów zapowiadając, że zostaną one wytyczone, jeśli będzie taka potrzeba. Policyjne patrole czuwać natomiast mają nad bezpieczeństwem rolników, kierowców i mieszkańców w wyznaczonych miejscach protestu.