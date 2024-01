Szczecin dokarmia ptaki. Karmniki do wzięcia [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Karmniki dla ptaków do wzięcia - i to za darmo. Rozdają je pracownicy Lasów Miejskich w Szczecinie.

To kontynuacja akcji "Szczecin dokarmia ptaki". Leśnicy wykonują własnoręcznie drewniane budki, w których "bracia mniejsi" znajdą pożywienie.



- Zimą ptaki mają rzeczywiście utrudniony dostęp do pożywienia i często bez pomocy człowieka ciężko im przetrwać okres zimowy. Stąd inicjatywa i pracownicy Lasów Miejskich sami, własnoręcznie takie karmniki przygotowują i postanowili rozdać je mieszkańcom Szczecina - mówi Paulina Łątka z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.



Mieszkańcy Szczecina chętnie biorą karmniki dla ptaków. Jak podkreślają, ich los nie jest im obojętny.



- Umieszczę go w przydomowym ogródku przy mieszkaniu na ul. 5 Lipca. - Zawsze marzyłam, żeby mieć karmnik w swoim ogródku, po prostu, żeby te ptaszki do mnie przylatywały i miały swoje smakołyki i teraz jest okazja, żeby ustawić karmnik i je dokarmiać - mówili.



Karmniki można odbierać w siedzibie Lasów Miejskich przy ulicy Miodowej 3 lub przy ulicy Czarnogórskiej 63.