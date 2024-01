Silny wiatr w całym regionie. W porywach do 110 km/h

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, najtrudniejsza sytuacja pogodowa będzie na północy.



- Niestety fronty atmosferyczne oraz duża różnica ciśnień pomiędzy północą a południową częścią Polski spowoduje bardzo silne i niebezpieczne porywy wiatru - wyjaśnił.



W Polsce zachodniej, centralnej i północnej będą one przekraczały 90 kilometrów na godzinę, miejscami powieje do 100 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu nawet do 110 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju prędkość porywów wiatru może zbliżać się do 85 kilometrów na godzinę. W górach - do 130 kilometrów na godzinę.



Na Bałtyku występuje silny sztorm.



- Porywy wiatru to nawet 9 w skali Beauforta. Fale na morzu do około pięciu metrów, a na Wybrzeżu do dwóch metrów. Niebezpieczeństwem będzie także tak zwana cofka, szczególnie w województwie pomorskim, na przykład na Słupi, ale również na Łebie, czy też na Redzie - tutaj mogą pojawiać się wezbrania, wynikające właśnie z wlewem wody morskiej w głąb lądu - mówił rzecznik IMGW.



Wiatr nieznacznie osłabnie w czwartek.