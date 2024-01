Trwają prace nad uregulowaniem zasad dotyczących najmu okazjonalnego

Czy to będzie koniec możliwości dorobienia przez najem mieszkania na sezon? Resort turystyki szykuje zmiany legislacyjne, które mogą zmienić rzeczywistość osób wynajmujących mieszkania i pokoje "na sezon".

Prace nad uregulowaniem zasad dotyczących najmu okazjonalnego już trwają - przyznaje Sławomir Nitras, minister turystyki i sportu.



- W przyszłym roku można spodziewać się projektu ustawy, który będzie pochodną dyrektywy europejskiej, który nakazuje, aby najem krótkoterminowy był rejestrowany, podobnie jak inne usługi hotelowe - mówi Nitras.



Prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej Piotr Piwowarczyk przyznaje, że zmiany są potrzebne, ale ważne, by były w granicach rozsądku.



- W przypadku Świnoujścia mówimy o wielu dziesiątkach milionów złotych rocznie, które nie trafiają do budżetu. Słusznie mówi się także o tym, że jest to niezdrowa konkurencja, która niszczy gospodarkę turystyczną. Mamy nadzieję, że te legislacje będą w różny sposób traktować właścicieli apartamentów czy tak zwanych kamieniczników, którzy mają wiele mieszkań na wynajem i funkcjonują w szarej strefie, a inaczej prywatnych właścicieli pojedynczych mieszkań, który często w tych miejscowościach nadmorskich, wyprowadzają się na sezon np. na działkę, żeby podratować ten swój budżet - mówi Piwowarczyk.



Dla wynajmujących mieszkania zmiany w przepisach mogą oznaczać między innymi wprowadzenie regulaminu korzystania z obiektu, czy dostosowanie nieruchomości do przepisów BHP.