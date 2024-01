Nowy pomysł na mieszkania komunalne w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Lokal za Grunt - to program, który w Szczecinie chcą wprowadzić Zieloni. Ma on przynajmniej w niewielkim stopniu rozwiązać problemy mieszkaniowe szczecinian.

Chodzi o to, by miasto sprzedawało grunty deweloperom po niższych cenach. W zamian za to, przynajmniej kilka nowych mieszkań trafiało by do zasobu miasta. Tak by mogli je wynająć mieszkańcy, jako mieszkania komunalne.



Dziś wielu mieszkańców ma problem by zdobyć własne "M" - mówi Andrzej Radziwinowicz z Zielonych.



- W czasach wysokich stóp procentowych, w czasach niedostępności czy trudno dostępnego kredytu, Polacy nie mogą być skazani na wybór pomiędzy wysokimi odsetkami od kredytów, a wysokim najmem na rynku komercyjnym. Ponieważ mieszkańcy, którzy nie mają zabezpieczonego bezpieczeństwa w postaci dachu nad głową, nie korzystają tak naprawdę z pełni praw obywatelskich. Ponieważ każdy ich dzień to walka o przetrwanie, o spłaty wysokich odsetek - mówi Radziwinowicz .



Szczecin ma za mały zasób mieszkań komunalnych, by zaspokoić potrzeby mieszkańców - dodaje Przemysław Słowik z radny Zielonych.



- W Szczecinie mamy ponad 12 000 mieszkań komunalnych. Jak wiemy, to liczba cały czas niewystarczająca. Kolejka oczekujących samego tylko miksu pomiędzy mieszkaniem socjalnym a komunalnym, to ponad 1800 osób. Tak naprawdę każdego dnia zgłaszają się nowe osoby, które czekają na mieszkanie komunalne - mówi Słowik.



Radni złożyli do prezydenta Szczecina interpelację w tej sprawie, teraz Piotr Krzystek ma 2 tygodnie na odpowiedź. Na wprowadzenie programu zgodę będzie musiała wydać rada miasta.