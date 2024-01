Jest ustawa budżetowa. Wątpliwości opozycji

Senat uchwalił bez poprawek ustawę budżetową na 2024 rok. Teraz trafi ona do prezydenta. Andrzej Duda może ją podpisać lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

W budżecie na 2024 rok zagwarantowano między innymi 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli czy też 20-procentowe dla pracowników budżetówki. Przewidziano także pieniądze na programy społeczne - jak na przykład 800 plus - oraz na 13. i 14. emerytury.Zdaniem posła Zbigniewa Boguckiego w budżecie nie przewidziano jednak jednej z ważnych przedwyborczych zapowiedzi. W trakcie środowej konferencji prasowej uznał ją za jedną z kluczowych.- Nie ma w tym budżecie podwyższenia kwoty wolnej od podatku do tej zapowiadanej w 100 Postulatach; oczywiście - jeszcze 100 dni nie minęło, ale zakładam - słuchając wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, polityków Koalicji 13 Grudnia - że po prostu ta obietnica również nie zostanie dotrzymana, bo gdyby ona miała zostać dotrzymana, to rozpoczyna się rok podatkowy i ona powinna być zapisana w tym budżecie, który został przyjęty przez Sejm w minionym tygodniu - argumentował poseł Bogucki.Dochody państwa w 2024 roku wyniosą 682 miliardy złotych, a wydatki 866 miliardów złotych. To oznacza, że deficyt wyniesie 184 miliardy złotych.