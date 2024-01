Kolejny etap remontu stargardzkiej cerkwi prawosławnej

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Konserwację wnętrza prawosławnej cerkwi Św. Piotra i Pawła w Stargardzie rozpoczęły ekipy remontowe.

W harmonogramie inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy zabytków przewidziano również oczyszczenie murów świątyni. To kolejny etap prac remontowych prowadzonych przez prawosławną parafię.



Skupią się one tym razem na odnowieniu zniszczonych przez nieszczelny dach tynków. Ks. Jarosław Biryłko, proboszcz prawosławnej parafii podkreśla, że najważniejszym z etapem prac remontowych będzie jednak wykonanie nowej polichromii we wnętrzu nawy głównej.



- Polichromia jest wykonywana na podstawie programu prac konserwatorskich oraz stworzonej wizualizacji: przedstawienie świętych i ornamentyka. Chcielibyśmy, żeby prace się zakończyły wraz z końcem października. To już będzie całkowicie zakończony remont stargardzkiej cerkwi - mówi Biryłko.



Zaplanowane prace okazały się możliwe dzięki rządowemu dofinansowaniu, które otrzymała parafia za pośrednictwem miasta.



- Około 900 tysięcy złotych plus wkład własny miasta Stargard - mówi Biryłko.



Obok cerkwi z programu ochrony zabytków sfinansowany zostanie remont wewnętrznej konstrukcji wieży kościoła św. Jana, na której zawieszony jest XV-wieczny dzwon o wadze 4,5 tony - jeden z większych w regionie.



Koszt inwestycji w obu świątyniach to blisko 1 mln 200 tys. zł.