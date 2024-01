Skończą się wycinki drzew w Puszczy Bukowej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie zakaz wycinki drzew w Puszczy Bukowej - zapowiada wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Nie znalazła się jednak na razie na liście najcenniejszych lasów wyłączonych z wycinki, którą stworzyło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.



To się jednak zmieni, potrzeba na to kilku tygodni - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Radia Szczecin Adam Rudawski.



- Trzeba poczekać, żeby wszystkie procedury, które tego dotyczą, były przeprowadzone poprawnie. Naprawdę, to jest tempo ekspresowe. Poczekajmy chwilę. Obiecałem, że będziemy jako Polska 2050 chronić zasoby przyrody i za każdym razem mówię osobom, które się albo sprzeciwiają, albo im się to nie podoba, żeby się zastanowili, czy ich dzieci faktycznie będą jeszcze widzieć lasy czy nie - mówił Rudawski.



Na razie na liście znalazło się 10 lasów. To między innymi Puszcza Karpacka, Trójmiejski Park Krajobrazowy czy Bieszczady.