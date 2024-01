Jest szansa na remont i uruchomienie schodów na Kawczą Górę

Schody na Kawczą Górę. Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin/ Archiwum]

Są chętni do remontu schodów na Kawczą Górę w Międzyzdrojach. Woliński Park Narodowy otworzył koperty w przetargu. Zgłosiły się cztery firmy.

Swoje prace wyceniły na od prawie 600 tysięcy złotych do blisko 900 tys. zł - mówi Wioletta Nawrocka, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego.



- W tej chwili podlegają ocenia, czy spełniają wszystkie wymagania, jakie postawiliśmy w przetargu. Jest bardzo duża szansa, że w tym roku uda się sukcesem podejść do tego tematu i przed sezonem turystycznym uruchomić schody - mówi Nawrocka.



Prace są dość skomplikowane - dodaje dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego.



- Podstawą to jest zabezpieczenie podstawy schodów i podstawy klifu. To jest najtrudniejsze zadanie do wykonania, z racji togo, że dostęp jest bardzo utrudniony - mówi Nawrocka.



Woliński Park Narodowy na prace chciał przeznaczyć ponad 600 tysięcy złotych.



Ponad 100-metrowa budowla, która pozwala na wejście z plaży w Międzyzdrojach na szczyt góry, jest zamknięta od 2019 roku. Wtedy sztorm naruszył elementy konstrukcji.