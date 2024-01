Roboty sterowane klockami LEGO, czyli ferie w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Programują i kodują roboty przy użyciu klocków LEGO - w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie trwają zimowe ferie dla najmłodszych.

To już kolejny dzień nietypowych atrakcji. Dziś młodzież wcieliła się w młodych programistów.



- Bardzo dobrze się bawię i bardzo lubię zajęcia na tych półkoloniach. Programujemy roboty. Na przykład jak wciśniemy ten guzik, to on zaczyna się kręcić. - Robiliśmy roboty, katapulty. - Można było wystrzelić piłeczki pingpongowe na całą salę - mówią dzieci.



- Dzieciaki uczą się, jak sterować robotem, czyli jak poruszać nim do przodu, skręcać, wydawać dźwięki. Na pewno wymaga to trochę cierpliwości, żeby się zapoznać i przejść przez wszystkie kafelki i możliwości, ale daje im to bardzo wiele frajdy już od samego początku - mówi Anna Gauza edukatorka w Morskim Centrum Nauki.



Piątek - ostatni dzień zimowej półkolonii - poświęcony będzie zwiedzaniu Morskiego Centrum Nauki.