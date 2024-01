Nowe samochody dla szczecińskiego IPN-u [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dwa samochody elektryczne otrzymał dziś szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Auta zakupiono dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - mówi dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Krzysztof Męciński.



- Obszar działania Szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej to jest województwo zachodniopomorskie i północne obszary województwa lubuskiego. Stąd ta flota jest nam niezbędna, abyśmy mogli nasze zadania ustawowe w obszarze edukacji, nauki czy pionów poszukiwawczego i upamiętnień mogli realizować - dodaje Męciński.



W ciągu ostatnich lat, na zakup samochodów elektrycznych i hybrydowych - z przeznaczeniem dla instytucji państwowych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 11 milionów złotych - podkreśla prezes funduszu Marek Subocz.



- Jeśli chodzi o samochody elektryczne, to w ostatnich dwóch latach zakupiliśmy 22 takie pojazdy, a jeżeli chodzi o hybrydy to jest ich 19 - dodaje Subocz.



Dofinansowanie dla szczecińskiego IPN-u to ponad 70 procent, czyli 320 tysięcy złotych.