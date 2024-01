Tunel będzie znów zamknięty

W czwartek, po raz drugi z rzędu, tunel w Świnoujściu będzie wyłączony z ruchu przez całą noc. Między wyspami nie przejedziemy między godz. 23 a 5 rano.

Kierowcom do dyspozycji pozostają promy Bielik, kursujące na przeprawie Warszów i w centrum Świnoujścia.



Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Paweł Szynkaruk uspokaja, że w nocy, mimo zamknięcia tunelu, zmianie nie ulegnie kursowanie autobusów komunikacji miejskiej.



- Bezpieczny sposób przez tunel, ale to jest pojedynczy autobus i w czasie przejazdu zabezpieczymy tak, żeby nic nikomu się nie stało. Mam nadzieję, że będzie to maksymalny okres zamknięcia, a może nawet krótszy - mówi Szynkaruk.



Tunel zamknięty będzie ze względu na konieczność przeprowadzenia prac serwisowych i gwarancyjnych.