Podczas ferii licealiści aktywnie uczyli się do matury [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To nauka w praktyce, a nie tylko w teorii. Podczas ferii część licealistów uczyła się do matury. Warsztaty biologiczno-chemiczne przygotowało dla nich Morskie Centrum Nauki w Szczecinie.

Zajęcia odbywały się w laboratorium.



- Jak na razie nauczyliśmy się podstaw stechiometrii oraz mieszania roztworów, jak o reakcjach w roztworach wodnych. Natomiast w poprzednim tygodniu były zajęcia z biologii, gdzie nauczyliśmy się doświadczeń biologicznych w praktyce. Większość z nich pojawiała się na maturze, jak nie wszystkie. - Myślę, że to jest znacznie lepsza forma nauki. Znacznie więcej się wyciąga, jeżeli się zobaczy, a nie tylko przeczyta o tym i zrobi się to w praktyce - mówią uczniowie.



- Przychodzą podszkolić tę wiedzę i mogą zrobić to, na co w szkole bardzo często nie ma czasu, czyli sami wykonują doświadczenia i też je projektują - mówi Aleksandra Ibragimow z pracowni edukacyjnej biologiczno-chemicznej Morskiego Centrum Nauki.



Warsztaty kończą się w piątek, ale jak informuje Morskie Centrum Nauki w Szczecinie, przez spore zainteresowanie centrum planuje kolejne kursy w najbliższej przyszłości.