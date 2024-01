Alert pogodowy w regionie. Jak radzi sobie żegluga?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Panujące warunki atmosferyczne utrudniają pracę kapitanom. Od wczoraj w całym regionie obowiązuje alert pogodowy. Sprawdziliśmy, jak silny wiatr i intensywne opady wpłynęły na pracę żeglugi w Świnoujściu.

Wiatr z zachodu, choć słabnie, wciąż jest odczuwalny. Na szczęście w samym Świnoujściu strażacy odnotowali tylko jedno wezwanie związane z panującą nad wyspami wichurą. Dotyczyło pochylonego drzewa.



Znacznie bardziej skutki pogody odczuwają pracownicy świnoujskiej żeglugi - mówi Paweł Tamaka, kapitan promu Bielik III: - Promy są bardzo podatne na wiatr, więc bardzo on przeszkadza. Przy przybijaniu trzeba użyć większej mocy, zwracając dużo więcej uwagi na to, co się robi.



Paweł Szynkaruk, dyrektor ZDM dodaje, że nic nie wskazuje, by promy miały pływać rzadziej: - Mieliśmy podmuchy wiatru od 6 do 7 w skali Beauforta, nawet kapitanowie rejestrowali trochę więcej. Zawsze mamy drugi prom w pogotowiu z załogą. Mimo złej sytuacji pogodowej i zamkniętego tunelu nie było problemu z przeprawą. W tej chwili, stan wody ma 5,66 metrów, nie jest podwyższony, wiatr - bo takie są prognozy - będzie słabł. Myślę, że przeprawa będzie funkcjonowała bez zakłóceń.



Odwołane za to zostały niektóre rejsy do i ze Skandynawii. Armatorzy informują, że sztorm uniemożliwia częściom jednostek wypłynięcia na Bałtyk.