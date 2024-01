Stargard zamroził cenę opłaty śmieciowej [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Nowy rok mieszkańcy Stargardu rozpoczęli bez podwyżek opłaty śmieciowej.

Odpowiedzialny za system gospodarowania odpadami Zarząd Usług Komunalnych zdecydował o utrzymaniu ubiegłorocznych stawek. Oznacza to, że mieszkańcy wnoszą takie same opłaty, jak w 2023 roku. Jak tłumaczy ZUK, biorąc pod uwagę funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, podwyżki nie były konieczne. Operator systemu zakłada utrzymanie tych stawek do końca roku.



Julita Siek, dyrektor Zarządu Usług Komunalnych przyznaje, że brak podwyżek wynika z obowiązującej umowy z odbiorcą odpadów. - Rzeczywiście stawki za odbiór opadów się nie zmieniają. Zachowujemy obecną wysokość kosztów, jeżeli chodzi o odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, bo jest ona zagwarantowana tą umową - dodaje Siek.



Opłaty za śmieci wynoszą od 40 do ponad 90 zł dla budynków jednorodzinnych, oraz w granicach 40- 83 zł w zabudowie wielorodzinnej, zależnie od liczby osób w mieszkaniu. Takie stawki obowiązywać będą do końca lipca.



- Wysokość stawek nie idzie w górę do czasu aż będzie obowiązywać jeszcze umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Z Biostarem płacimy średnio 804 zł za odbiór i zagospodarowanie jednej tony. To stawka jedna z niższych, jeśli porównajmy się z innymi gminami, to tam ceny średnio siekają ponad 1000 zł za tonę - podkreśla Siek.



Miesięczne koszty, jakie ponosi miasto z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów przekraczają 1,5 mln zł.