Kolejna wielomilionowa inwestycja w szczecińskim porcie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczeciński port otrzymał dofinansowanie do inwestycji zaplanowanej na Ostrowie Grabowskim.

Chodzi o budowę bocznicy kolejowej oraz placu składowego. Unia Europejska sfinansuje inwestycje w połowie - mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



- Dostaliśmy maksymalną wartość dofinansowania - 50 proc., koszt całej tej inwestycji szacujemy, że wyniesie 40 mln zł. Mamy prawie 20 mln zł dofinansowane z funduszu Unii Europejskiej - dodaje Woźniak-Lewandowska.



Wszystkie inwestycje powstaną na Ostrowie Grabowskim, czyli na nowych terenach inwestycyjnych szczecińskiego portu.



- Ta cała inwestycja podzielona jest na dwa zadania, w ramach pierwszego wybudowany zostanie plac przeładunkowy o dużych nośnościach, to będzie plac wybudowany na zapleczu nabrzeży Fińskiego i Norweskiego. Drugie zadanie obejmuje rampę, która znajduje się na rogu nabrzeża Spółdzielczego i Fińskiego - tłumaczy Woźniak-Lewandowska.



Inwestycja ta zostanie zrealizowana wokół Kanału Dębickiego. To część portu w Szczecinie, która przystosowywana jest do głębokości 12,5 metra.