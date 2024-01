Mieszkańcy Świnoujścia boją się nadchodzących kłopotów komunikacyjnych

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

W Świnoujściu, na dniach rozpocząć się ma przebudowa ul. Mostowej. Z samej przebudowy mieszkańcy się cieszą, ale nie brakuje zastrzeżeń, bo remont wiąże się z całkowitym wyłączeniem drogi z ruchu, a to niektórym skomplikuje życie.

Co do tego, że remont ul. Mostowej, między dzielnicą Warszów a wyspą Karsibór był potrzebny, nie ma wątpliwości.



Wątpliwości pojawiają się, gdy mowa o całkowitym zamknięciu drogi na czas remontu. Temat, na głos wywołała pani Olga Czapska, mieszkanka Karsiborza: - Następną drogą, którą możemy się dostać bezpośrednio do Świnoujścia musimy jechać aż 11 km do ronda. A to rondo będzie całe zapchane, ze względu na to, że aż trzy miejscowości będą musiały dostać się do miasta tylko tą jedną drogą, bo po prostu nie ma innej.



Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz innego rozwiązania na czas remontu, jak poruszanie się objazdem, nie widzi: - Praca i realizacja tego zadania połową jezdni nie wchodzi w rachubę, wykonawca nie podjąłby się tego zadania, gdyby miał w taki sposób to realizować. Uważam, że aby sprawnie zrealizować ten kontrakt, trzeba wyłączyć tę drogę na 8 miesięcy - podkreśla Żmurkiewicz.



Plac budowy przekazany został w grudniu ubiegłego roku. Remont Mostowej ma się zakończyć w sierpniu.