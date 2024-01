Społecznicy z finansowym wsparciem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Społecznicy z regionu otrzymują finansowe wsparcie dla swoich działań. Dziś umowy na realizację zaproponowanych inicjatyw podpisali mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego i świdwińskiego.

Nasz reporter sprawdził, co planują zrealizować, dzięki pozyskanym środkom.



Społecznik to program realizowany przez Urząd Marszałkowski, który ma na celu wsparcie małych, lecz istotnych dla lokalnej społeczności inicjatyw. Anna Bańkowska, członkini zarządu województwa mówi, że istotą tego programu jest to, by wesprzeć bezpośrednio tych, którzy oddolnie podejmują działania społeczne.



- Jest skierowany do różnych organizacji pozarządowych, po prostu do ludzi. Te pieniądze są dedykowane na inicjatywy, które organizacje bądź grupy w danej miejscowości wymyślą i będą chciały realizować - podkreśla Bańkowska.



Jednym z beneficjentów programu jest kołobrzeska grupa Paramedic. Remigiusz Jankowski, prezes stowarzyszenia mówi, że stowarzyszenie postawi na działania profilaktyczne i edukacyjne.



- Skupiamy się na tym co robimy najlepiej, czyli na szkoleniach z pierwszej pomocy. Planujemy stworzenie pikniku zdrowotnego na placu Pionierów na temat cukrzycy - tłumaczy Jankowski.



Beneficjentami programu są także Koła Gospodyń Wiejskich, czy grupy pasjonatów historii.



W ramach programu społecznicy z regionu otrzymają łącznie wsparcie w wysokości 3 mln zł