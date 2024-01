Kolejny rozdział "Kroniki Szczecina" ukończony

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Długie prace nad "Kroniką Szczecina" za rok 2022 dobiegły końca. Kolejny tom miał dziś swoją promocję w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jego tematem przewodnim jest "Szczecin solidarny z Ukrainą". To był specyficzny rok - mówi dr Dorota Kowalewska.



- To był rok, w którym zaangażowaliśmy się szczególnie w pomoc Ukrainie. Pierwsza połowa roku na pewno bardzo mocno była zdeterminowana tymi wszystkimi działaniami. Ta wojna cały czas trwa, wciąż zmagamy się z tym, co możemy zrobić, jak możemy współdziałać - dodaje Kowalewska.



- Kronika opisuje najważniejsze wydarzenia danego roku - podkreśla dr Kowalewska: - Wojna w Ukrainie zdominowała nasze domy, serca i instytucje. Każdy z badaczy dokonał analizy tego co się działo, w sensie ekonomicznym, demograficznym... Istotną częścią są też wywiady z tymi osobami, które były na pierwszej linii frontu.



Kronika już wkrótce ukaże się w wersji elektronicznej na stronach internetowych Miasta Szczecin oraz Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.