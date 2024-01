Policzono nietoperze. Wśród nich m.in. nocek duży i mroczek późny [ZDJĘCIA]

Gacek brunatny, nocek duży, mopek zachodni i mroczek późny - to gatunki nietoperzy, które mieszkają na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

Liczenie ssaków odbyło się w ramach zimowego monitoringu. Pracownicy parku odwiedzili 23 lokalizacje i naliczyli w sumie prawie 300 osobników. Prawie połowa z nich to gacki brunatne.





Specjaliści przypominają, że zima to czas hibernacji dla nietoperzy, a każde wybudzenie zabiera im mnóstwo energii. Stąd apel - by jeżeli zauważymy nietoperza, zostawić go w spokoju i nie próbować go dotykać. Nietoperze w tym czasie najczęściej chowają się w piwnicach, studniach czy sztolniach.