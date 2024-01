Szczecińskie obchody Międzynarodowego Dnia Ofiar Zagłady Żydów

Brama w Auschwitz-Birkenau. Fot. [Radio Szczecin]

W sobotę obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Ofiar Zagłady Żydów. Uroczystości w Szczecinie rozpoczęły się już w piątek.

Dzień został ustanowiony w rocznicę zajęcia przez Armię Czerwoną obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.



Pani Lucyna od wielu lat przychodzi zapalić znicz pod pomnik Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych na szczecińskim Cmentarzu Centralnym. W ten sposób wspomina swoich dwóch braci, którzy zginęli w Auschwitz-Birkenau.



- Rodzice i dwóch braci zginęło w Auschwitz. Przychodzę tu, bo prochy nie wiadomo gdzie są. To jest dla mnie symbol i co roku, dopóki mogę, przychodzę i zawsze zapalam światełko - mówi pani Lucyna.



Dziś czcimy pamięć 3 milionów obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, którzy zginęli w Holocauście - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.



- Na obywatelach naszego państwa spoczywa wielka odpowiedzialność pamięci o ofiarach Holocaustu. Dlatego, że Niemcy nazistowskie obozy zagłady ulokowali na terytorium państwa polskiego. To właśnie państwo polskie jest depozytariuszem tej pamięci o ofiarach, bo to my dbamy o te miejsca pamięci - mówi Męciński.



Kwiaty złożono także pod pomnikiem poświęconym ofiarom niemieckiego obozu przesiedleńczego w Potulicach oraz w Policach-Mścięcinie, gdzie znajdowały się cztery obozy pracy.