Helikopter LPR. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Tragiczny wypadek na budowie drogi ekspresowej S3. Na pracownika spadła płyta betonowa.

63-letni mężczyzna był reanimowany, nie udało się go jednak uratować.



Do zdarzenia doszło w Wolinie, ok. godziny 11. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.