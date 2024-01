Mieszkańcy ocalili przystanek przy ul. Studziennej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nie będzie likwidacji przystanku autobusowego dla linii nr 59, znajdującego się przy ulicy Studziennej w Szczecinie.

Takiego rozwiązania obawiali się mieszkańcy osiedla Żelechowa, którzy protestowali dziś w jego obronie.



- Jest to przystanek bardzo ważny dla mieszkańców i mieszkanek, przede wszystkim dlatego, że obok znajduje się szkoła dla dzieci słabosłyszących i dzieci z niepełnosprawnościami. Stoimy tutaj po to, aby zabrać głos i ten przystanek nie został zlikwidowany. "Nie" dla likwidacji! Dotarli właśnie do nas przedstawiciele Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego... - mówi Dagmara Adamiak, mieszkanka osiedla.



- Pragnę poinformować, że kursy zostaną zachowane, wręcz będzie ich więcej. Mieliśmy 7 kursów do Placu Rodła, po zmianach będzie ich 10 - w kierunku Placu Rodła i Zajezdni Golęcin, ponieważ tam też wydłużyliśmy tę linię zaplanowaną od poniedziałku - dodaje Adam Miłosz z Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.



Od poniedziałku na linii numer 59 nastąpi jeszcze jedna zmiana. Autobus ten kursować będzie aż do ulicy Polickiej - jadąc wzdłuż ulicy Nehringa.