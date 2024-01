Stargard ma elektryczną śmieciarkę. Dziś przeszła pierwsze testy

Fot. Marek Synowiecki Fot. Marek Synowiecki Fot. Marek Synowiecki

Odpady odbiera od mieszkańców Stargardu komunalna spółka Bio Star, testując po raz pierwszy - w roboczych warunkach - elektryczny pojazd do wywozu odpadów.

Śmieciarka, która bezszelestnie podjeżdża do kontenerów i osiedlowych altan budzi niemałą sensację. Do testowania elektrycznej śmieciarki nieprzypadkowo wybrano sezon zimowy.



Jak informuje Bartosz Rudnicki, wiceprezes Bio Star, chodzi o dokładne sprawdzenie żywotności baterii przy niskich temperaturach.



- Zapewne jest to pierwszy samochód z zabudową śmieciarki i elektryczny. Pojawia się nowa technologia, a więc jest możliwość sprawdzenia jej w warunkach bojowych. Jesteśmy na etapie wyciągania wniosków, oceny jak to działa w praktyce. Będziemy ją testować do czwartku. Technologia elektryczna jest czysta, ale też jest droga. Śmieciarka, którą testujemy kosztuje 3 mln zł - podkreśla Rudnicki.



Tomasz Ledziński, kierowca elektrycznej śmieciarki przyznaje, że jest pod wrażeniem komfortu pracy.



- Cisza w środku, bardzo fajnie się prowadzi nawet po wąskich uliczkach między blokami i samochodami. Każdy się ogląda co to nowego jeździ po ulicach Stargardu. Samochód jest ładowany w nocy, baterie są rozgrzewane przez ładowarki, także wystarczają na cały dzień pracy - opowiada Ledziński.



Bio Star nie ukrywa, że wyniki testów mają zdecydować o dalszych planach firmy, która zamierza przestawić część swojego taboru na zieloną energię.