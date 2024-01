Promy w Świnoujściu dalej będą regularnie kursować?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

46 mln 300 tys. zł, to kwota, jaką w tym roku musi wydać samorząd Świnoujścia na utrzymanie przeprawy promowej i tunelu.

Wraz z jego otwarciem miasto straciło rządową subwencję, mimo, że promy dalej funkcjonują. Pojawia się pytanie, czy w związku z tym obciążeniem, promy dalej będą regularnie kursować?



Miasto subwencję na promy straciło 1 lipca 2023 roku, tuż po otwarciu tunelu - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.



- Wszelkie przeprawy mogą być dofinansowane z subwencji, jeśli średnio rocznie i dziennie będzie się przeprawiać 2 tysiące pojazdów. Rozmawiałem z przedstawicielami różnych partii w Sejmie, żeby podjąć nową inicjatywę ustawodawczą, żeby zamiast 2 tys. pojazdów na dobę, obejmowało to kilka tysięcy rowerzystów czy pieszych - tłumaczy Żmurkiewicz.



Tego, że przeprawa musi funkcjonować, nie da się podważyć, bo jak mówi Paweł Szynkaruk, dyrektor ZDM, promy dziennie transportują tysiące pasażerów: - W ciągu roku przewozimy kilkanaście milionów osób.



To znaczne obciążenie samorządu przynosi rozwiązanie, najtrudniejsze, jakie można sobie wyobrazić.



- Jeżeli mamy tunel, to utrzymujemy komunikację autobusową, a promy pozostawiamy tylko dla ładunków niebezpiecznych i ewentualnie dla rowerzystów, czyli maksymalnie ograniczając promy - podkreśla Żmurkiewicz.



Roczny koszt utrzymania tunelu w Świnoujściu wynosi 12 mln 900 tys zł, promów - 33 mln 400 tys.