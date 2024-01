Kolacja z prezydentem, dzień z marszałkiem - wszystko w ramach zachodniopomorskich licytacji WOŚP [ZDJĘCIA]

Można zostać jednodniowym wójtem, burmistrzem, prezydentem, a nawet wojewodą czy marszałkiem województwa zachodniopomorskiego. To w ramach internetowych aukcji 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wystawionych przez samorządowców z naszego regionu.

- Okazja do tego, żeby trochę wejść w moje buty. Będę starał się pokazać jak najwięcej ze swojej codziennej pracy. Będzie to również okazja do tego, żeby zobaczyć najnowocześniejszą siedzibę Urzędu Marszałkowskiego w Polsce - i chyba w ogóle najnowocześniejszą siedzibę urzędu w Polsce. Pozwiedzamy, zaprowadzimy w takie miejsca, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających. Będzie to również możliwość zobaczenia, jak pracuje na co dzień zarząd województwa zachodniopomorskiego. Mam nadzieję, że później będziemy też mogli porozmawiać w jakiejś lunchowej atmosferze. - mówi marszałek Geblewicz.



Dla osoby która wygra licytację swoje "krzesło" na kilka godzin odda marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz Do wylicytowania jest również kolacja z Piotrem Krzystkiem . Prezydent Szczecina zapewnia że będzie można z nim porozmawiać na każdy temat.- Po pierwsze spotkanie i możliwość porozmawiania o różnych sprawach, zapewne dotyczących Szczecina, ale nie tylko - jestem otwarty na wszystkie tematy, a kuchnie oczywiście dostosujemy do osoby, czy do osób, które wylicytują tą kolację, więc myślę, że to jest kwestia jeszcze otwarta, gdzie i co tam będziemy konsumować. - mówi prezydent Krzystek.32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę. Tegoroczne hasło to "Płuca po Pandemii".