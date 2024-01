Tyszler: "Dzięki WOŚP jesteśmy jednym z czołowych ośrodków leczenia padaczki lekoopornej" [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Ponad 1300 urządzeń, za kwotę około 34 milionów złotych trafiło przez 25 lat szczecińskiego do szpitala "Zdroje" od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Placówka ze Szczecina posiada najwięcej sprzętu medycznego w województwie zachodniopomorskim przekazanego przez Fundację WOŚP.



- Nowoczesna aparatura jest wykorzystywana na każdym naszym oddziale - zapewnia dr Łukasz Tyszler, dyrektor szpitala "Zdroje"



- Ostatnie lata to jest już w ogóle rewelacja. Otrzymaliśmy karetkę neonatologiczną. Najnowszy sprzęt, jakim dysponujemy na terenie województwa zachodniopomorskiego za kwotę ponad milion złotych - to było w 2020 roku. Ostatnio otrzymaliśmy również cały zestaw do leczenia padaczek lekoopornych. Nasza neurochirurgia dziecięca stała się jednym z czołowych światowych ośrodków leczenia tej przypadłości. Jesteśmy za to WOŚPowi ogromnie wdzięczni. - mówi Tyszler.



- Nasi lekarze nie wyobrażają sobie pracy bez sprzętu przekazanego od fundacji WOŚP - zaznacza dr n med. Paweł Gonerko, z Oddziału Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii szpitala "Zdroje" w Szczecinie.



- Gdyby go nie było, to problemy byłyby ogromne. Ten sprzęt ratuje życie. Bezpośrednio, jak na przykład respirator, ale pozostałe urządzenia, które służą diagnostyce, ratują życie w ten sposób, że dzięki badaniom no wiemy, na co pacjent jest chory, potrafimy go prawidłowo leczyć i dzięki temu ratujemy też oczywiście życie.



Urządzenia medyczne trafiły do szpitala "Zdroje" m.in. na dziecięce oddziały chirurgi, neurologii, intensywnej terapii oraz anestezjologii.



Już w niedzielę 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze z tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone na walkę z chorobami płuc.