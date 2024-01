Małe wypłyną, duże zostaną - Politechnika Morska z nowym pomysłem na sieci

Politechnika Morska. Fot. Robert Stachnik

Specjalne sieci na dorsze opracowali naukowcy z Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Nie złapią się w nie małe ryby, więc przeżyją połów i będą mogły dalej rosnąć - tłumaczy Paweł Zalewski z Politechniki Morskiej w Szczecinie.



- Opracowaliśmy innowacyjną konstrukcję takiego worka dorszowego wraz z całym włokiem, czyli ten zestawem trałowym umożliwiającą na tyle spowolnieniem przepływu wody wewnątrz, żeby te ryby mniejsze mogły uciec wypłynąć z tego worka, nie tracąc przy tym życia. - tłumaczy Zalewski.



Dorsze w ostatnich latach zostały przełowione, na ryby też źle wpływa ocieplenie klimatu.



- Dorsze to są ryby, które w tym ekosystemie współżyją wraz z innymi. Akurat one się odżywiają tymi mniejszymi śledziami i szprotami. A znowu śledzie i szproty, gdy są jeszcze malutkie, stanowią dla nich pokarm. Jak urosną, to znowu żywią się tymi mniejszymi dorszami. Ekologia naszego Bałtyku jest mocno uzależniona właśnie od ryb. - dodaje Zalewski.



Nowe worki dorszowe zostały już wypróbowane przez rybaków, którzy współpracują z Politechniką Morską w Szczecinie.