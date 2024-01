Rusza sprzątanie stargardzkiej wąskotorówki

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Dzisiaj zaczyna się zaplanowane na weekend porządkowanie terenu dawnej stacji kolejki wąskotorowej w Stargardzie. Zainteresowanie ogłoszoną w mediach społecznościowych akcją przerosło oczekiwanie organizatorów. I gdy aura wreszcie na to pozwala, ruszy sprzątanie zarośniętych torowisk i peronów stacji przy ulicy Rzeźniczej w Stargardzie.

Jej sprzątanie zająć ma dwa dni, jednak cała akcja potrwa zdecydowanie dłużej. Dariusz Stankiewicz ze Stargardzkiej Kolei Dojazdowej przyznaje, organizatorzy licząc na udział wielu chętnych.



- Sobota i niedziela, godzina 9:00 zaczynamy. Ruszamy z pełną werwą, będziemy sprzątać, oczyszczać torowisko, oczyszczać drogę dojazdową, oczyszczać perony, jeśli do nich dojdziemy etapami, idąc do samego końca stacji.





Wojciech Ostrowski, wiceprezes Stowarzyszenia podkreśla, że sobotnio- niedzielne sprzątanie to dopiero początek.



- Po pewnym okresie, kiedy nie działo się fizycznie za wiele tutaj na stacji, ale działy się sprawy formalne. Chcemy połączyć jedno i drugie skutecznie i mieć efekty widoczne doprowadzić do jakiegoś fajnego estetycznego stanu teren stacji.



Docelowy plan jest taki, by dawną stację przejęło miasto, użyczając teren Stowarzyszeniu, które przyznaje, że lokalny samorząd podjął starania o komunalizację gruntów i budynku dworca wąskotorówki.