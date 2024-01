Stargardzka wąskotorówka: "oczy widzą, ręce zrobią" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trwa sprzątanie stacji dawnej wąskotorówki w Stargardzie.

Uzbrojeni w łopaty, miotły i grabie chcą przez weekend posprzątać chaszcze i krzewy z torów i peronów nieczynnej od ponad dwóch dekad kolejki. W ruch poszły także kosiarki, piły i topory.- Jestem ogromnie wdzięczny, to jest coś wspaniałego. Można powiedzieć, że mamy ok. 30 metrów toru całkowicie oczyszczonego. Zróbmy dziś jak najwięcej, żeby to cieszyło oko. - Inicjatywa jest ciekawa, koledzy skrzyknęli się, było to też nagłośnione w Radiu Szczecin. - Niech te wąskie tory ruszają... - Tu ładnie trzeba wykarczować, żeby to jechało. Damy radę: oczy widzą, ręce zrobią - mówili społecznicy.Miłośnicy wąskotorówki liczą na to, że zdołają przez weekend uporządkować część torów i peronów dawnej stacji kolejki przy ul. Brzozowej.