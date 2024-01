Kołobrzeg szykuje się na finał WOŚP

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeg gotowy na niedzielny 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród wolontariuszy nie brakuje takich, którzy z orkiestrą grają przez trzy dekady.

W tym roku na ulicach Kołobrzegu kwestować będzie 225 wolontariuszy. W całym mieście nie zabraknie też atrakcji. Przed ratuszem czekać będą służby mundurowe, ratownicy, rekonstruktorzy historyczni i miłośnicy motoryzacji.



Z kolei na ulicy Mariackiej kwestować będą Basia i Przyjaciele. To grupa wolontariuszy o największym stażu w mieście. Na miejscu jak co roku oferują same pyszności. Barbara Biela zaprasza do odwiedzenia pikniku i wsparcia orkiestry.



- Działamy od trzeciej Wielkiej Orkiestry, czyli stuknęła nam trzydziestka w tym roku. Zapraszamy na Mariacką, w gronie pozytywnie zakręconych ludzi, będzie fajna zabawa, będzie mnóstwo pyszności, smalec mamy już przetopiony także serdecznie państwa zapraszam. - mówi Biela.



Wiele będzie działo się także nad morzem, gdzie kwestować będą m.in. kołobrzeskie morsy. Z kolei centrum wydarzeń artystycznych będzie hala Milenium, gdzie występować będą przedstawiciele lokalnej sceny. Nie zabraknie też gwiazdy wieczoru, a o godz. 18.45 wystąpi Maja Hyży.