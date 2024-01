Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wybuch butli z gazem w Konikowie w powiecie koszalińskim.

W domu wybuchł pożar, zajął dwa pokoje i przeniósł się na nieużytkowanie poddasze. Do zdarzenia doszło ok. godziny 15. Spłonęło w sumie 100 metrów powierzchni lokalu.



Na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej. Jedna osoba poszkodowana trafiła do szpitala; podtruła się dymem.