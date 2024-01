WOŚP w Słowianinie na bogato

Rock, folk i autorska wersja "Światełka do nieba" - tak będzie wyglądał finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Domu Kultury Słowianin.

- Przygotowujemy scenę, dekoracje, wszystkie elementy, które u nas się wydarzą. Po południu rozpoczynamy pierwsze próby z zespołami; gramy w niedzielę od godz. 14 aż do godz. 21. O godz. 21 klasycznie:"Światełko do nieba" w naszej autorskiej formie, w formie "light show" tu w środku, w Słowianinie... Serdecznie zapraszamy na ciekawą - mam nadzieję - odsłonę odsłonę "Światełka do nieba" - zaprasza Patrycja Stawicka ze szczecińskiego Słowianina.Współorganizatorem finału WOŚP w szczecińskim Domu Kultury jest stowarzyszenie Make It Funky Production, a druga scena sztabu mieścić się będzie w Centrum Kultury Nowa Dekadencja.