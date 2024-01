Zachodniopomorscy policjanci włączają się do Orkiestry

Fot. KWP Szczecin

Po ośmioletniej przerwie - policja znów gra z WOŚP. W naszym regionie do wygrania w licytacji m.in. voucher na koncert, zwiedzanie KWP w Szczecinie z przewodnikiem oraz podkowa "na szczęście", którą nosił policyjny koń Cynober.

W całym regionie aktywnie angażujemy się w wydarzenia towarzyszące WOŚP - oferujemy wyjątkowe przedmioty - mówi podinspektor Alicja Śledziona, Rzecznik Prasowy KWP w Szczecinie.



- Bardzo ciekawa wydaje się oferta, w której można wylicytować spędzenia jednego dnia podczas tegorocznego Pol'and'rock Festiwalu w Czaplinku razem z policjantami. Myślę, że to jest wyjątkowa okazja i nie lada kąsek, który można wylicytować. - mówi Śledziona.



Wszystkich chętnych zapraszamy również do zobaczenia od wewnątrz zabytkowego budynku naszej komendy przy ul. Małopolskiej 47 w Szczecinie - dodaje Śledziona



- Zapraszamy o godzinie 10:00 i 11:30. To będą 2 grupy, które będą mogły zwiedzić nasz obiekt. W ten sposób również możemy pomóc w tym roku, jeżeli chodzi o zbieranie środków dla WOŚPu.



Licytacja zostanie przeprowadzona w sztabie WOŚP od około godz. 15:00 podczas eventu w Galaxy w Szczecinie.