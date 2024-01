Szczecińskie urzędy otwarte dla wolontariuszy WOŚP

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Urzędy w Szczecinie otworzą swoje drzwi dla wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będą mogli w nich się ogrzać i odpocząć.

Od 10 do 20 dla kwestujących będzie otwarty Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski



- Będą mogli spokojnie w cieple usiąść i odpocząć, dostaną kawę, gorącą herbatę oraz ciastka, więc tutaj będziemy się nimi opiekować tak, żeby mogli potem sprawnie wrócić i zbierać dalej datki. - mówi Rudawski.



Od 13 dla wolontariuszy WOŚP-u będzie otwarta siedziba Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Jedzeniem i napojami kwestujących osobiście poczęstuje marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.



- Tych, którzy będą kwestowali od rana zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, ulica Mazowiecka 14, na drożdżówkę, na gorącą herbatę. Zakładamy, że jak co roku może być zimnawo, więc jak co roku taka przerwa może się przydać. - zauważa Geblewicz.



Podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie pieniądze do puszek zbiera 1000 wolontariuszy.