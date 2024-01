Morsowanie, polonez, licytacje - dużo atrakcji dla WOŚP zorganizowanych przez Uniwersytet Szczeciński

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Karnawałowa kąpiel przebierańców, polonez i wspólna zabawa w szlachetnym celu - Uniwersytet Szczeciński dołącza do WOŚP i zachęca do pomocy w orkiestrowej zbiórce.

Startujemy o godz 10.00 przed rektoratem i zmierzamy w stronę Jasnych Błoni - mówi Alicja Remiszewska ze Sztabu WOŚP Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Następnie o godzinie 11 rozpoczynamy wspólne morsowanie z Morsami Szczecin w strojach karnawałowych. O 12 zaczynamy wielkie granie, rozkręcamy naszą WOŚPową scenę w Ogrodach Śródmieście. Zabawa koncertowa potrwa do 20, zabłyśnie Światełko do Nieba, a o 15 będzie WOŚPowy polonez, także serdecznie zapraszam - zachęca Remiszewska.



Licytacje też będą - dodaje Remiszewska.



- Od gadżetów, od artykułów sportowych, po rzeczy artystyczne, wszystko zależy od naszych darczyńców. Wszystko będzie działo się w Ogrodach Śródmieście, będzie również loteria fantowa, będzie strefa gastro, będą animacje dla dzieci, malowanie twarzy. - mówi Remiszewska.



Morsowanie przebierańców o 11:00 odbędzie się na Jeziorze Głębokim. Polonez w Ogrodach Śródmieście o 15:00. Światełko do nieba - na dachu Morskiego Centrum Nauki o 20.00.