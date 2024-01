Wojsko gra z WOŚP

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Po latach przerwy także wojsko wraca do grania w Orkiestrze. "Zostań kierowcą Rosomaka i weź udział w szkoleniu" - w tym roku dla fanów militarnych przygód 12 Brygada Zmechanizowana przygotowała kilka ciekawych propozycji.

Zapraszamy do licytacji szkolenia, które będzie realizowane w Stargardzie na nowoczesnym symulatorze "Śnieżnik" - mówi kpt. Irena Paczek-Krawczak oficer prasowy 12 Brygady Zmechanizowanej.



- To jest pierwsza taka okazja, aby cywile mogli spróbować bycia kierowcą KTO "Rosomaka" na symulatorze. Będzie mógł również przejechać się "Rosomakiem" na pasie taktycznym, tylko już nie jako kierowca, ale w desancie i będzie mógł zabrać na przejażdżkę do czterech osób - mówi Paczek-Krawczak.



To nie będzie tylko przejażdżka rosomakiem, ale również szkolenie trwające około 4 godzin. - dodaje Paczek-Krawczak.



- Będzie można strzelać z granatników, z różnego rodzaju broni. Będzie można dobrać symulacje - czy to będzie walka w mieście, czy to strzelanie do celu - mówi Paczek-Krawczak.



Licytacja trwa do północy. Również marynarze 8 Flotylli Obrony Wybrzeża wspierają WOŚP.

Na aukcję wystawili Vouchery na szkolenie z nurkami minerami oraz szkolenie w morzu.



W trakcie dwóch dni, zwycięzca licytacji będzie ćwiczył wraz z profesjonalistami, korzystając z obiektów ośrodka, by finalnie wraz z instruktorem zejść pod wodę.



A ci, którzy wolą czas spędzać na wodzie, a nie pod wodą, mogą przystąpić do licytacji 2-dniowego szkolenie na morzu. Zwycięzca licytacji zostanie zaokrętowany na jednym z okrętów 8 Flotylli między kwietniem, a wrześniem. Co więcej - może przeżyć tę wielką przygodę wraz z dwójką przyjaciół.