Słowianin po remoncie zagra z WOŚP

Jacek Janiak, dyrektor Słowianina. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Będzie niezwykle koncertowo, energetycznie i z przytupem - zapewniają organizatorzy 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Domu Kultury Słowianin w Szczecinie.

Zaplanowaliśmy liczne koncerty, pokazy i występy regionalnych artystów. - mówi Jacek Janiak, dyrektor Słowianina.



- Na scenie wystąpi blisko 100 artystów. Będziemy grali od 14 do 21. Mamy fajne fanty na licytację zagramy również o 20 Światełko do Nieba, wykorzystując naszą nową technikę oświetleniową. To będzie na tyle zabawy i atrakcji, że nie potrzebujemy niczego dookoła. - mówi Janiak.



Słowianin przygotował liczne licytacje, z których pieniądze zostaną przeznaczone na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - dodaje Jacek Janiak.



- Mamy voucher na przejazd promem Unity Line na trasie Świnoujście-Ystad-Świnoujście, mamy vouchery na przejażdżkę samochodami terenowymi, które brały udział w rajdzie Baja Poland, Mamy książkę podarowaną przez obecnego ministra sprawiedliwości, pana profesora Adama Bodnara. Mamy złoty bilet do Słowianina. - zachęca Janiak.



Orkiestrowa impreza w Słowianinie zakończy się występem zespołu Fallen Outcast.